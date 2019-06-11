(Görüntülü) 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazasıyla ilgili ilginç suçlama

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde otomobiline arkadan çarptığını ileri sürdüğü motosikletli çocukları aracıyla kovalayıp, kasıtlı olarak çarparak yaralanmalarına yol açtığı ileri sürülen sürücü Faruk A. serbest bırakıldı. Kazada yaralanan 13 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü C.K.'nin babası Davut Kayırbek, otomobil sürücüsünün oğlunun kullandığı motosikleti 20 dakika boyunca kovaladığı ve kasıtlı olarak çarptığını ileri sürdü.



Olay, 8 Haziran Cumartesi günü Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.K. plakasız motosikletinin arkasına bindirdiği arkadaşı Ali R.G. (15) ile gezintiye çıktı.



C.K., saat 16.00 sıralarında motosikletle seyir halindeyken önüne çıkan Faruk A. idaresindeki 80 AAT 560 plakalı otomobile arkadan çarpmak üzereyken son anda durabildi. Bunun üzerine sürücü Faruk A. ile otomobiline arkadan çarptığını ileri sürdüğü motosiklet sürücüsü C.K., arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacanın ardından Faruk A.'nın kullandığı otomobil Taşocağı Mevkisi'nde, motosiklete çarptı. kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kasksız oldukları belirtilen çocuklardan C.K.'nin kolunda kırık, Ali R.G'nin ise kolu ve bacağında kırık olduğu tespit edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, gözaltına alınan sürücü Faruk A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



KOVALAMACA KAMERAYA YANSIDI



Öte yandan motosikletin ara sokaklarda kendini takip eden otomobilden kaçmaya çalışması bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletin farklı sokaklarda kendini takip eden otomobilden uzaklaşmaya çalışması yer alıyor.



'ÇOCUKLARIN CANINA KAST ETMEK İSTEMİŞ'



Yaralanan motosiklet sücüsü C.K.'nın babası Davut K., oğluna otomobil sürücüsü tarafından kasıtlı olarak çarpıldığını ileri sürerek, "Sürücü çocukların canına kast etmek istemiş. Bunu insana düşmanı bile yapmaz. Mahallenin etrafında yaklaşık 20 dakika çocukları kovalamış. En sonunda çocuklara çarpmış ve otomobil motosikleti altına almış. Oğlum ve arkadaşı ölümden döndü. Oğlumun kullandığı motosiklete bilinçli olarak çarpılmış. Biz de avukat tutup sürücüden davacı olduk" dedi.



'HAK YERİNİ BULSUN İSTİYORUM'



Oğluna çarpan kişinin ceza alması gerektiğini savunan Davut ., "Otomobilin içinde 7 kişi varmış. Oğluma çarpan sürücünün ilk ifadesinde 'Ben şuurumu kaybettim' demiş. Hak yerini bulsun istiyorum. O insanın ceza almasını istiyorum. Kendisi de bir öğretmenmiş. İnsanın otomobille bir canlıya çarptığında bile içi acır. Bir öğretmenin böyle bir şey yapması içler acısı bir durum. Benim çocuğuma bunu yapan başka çocuklara neler yapar kim bilir" diye konuştu.



'3-4 KİLOMETRE KOVALADI'



Kazada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen C.K. ise, "Motosikletle gezerken önce kaza tehlikesi atlattık, daha sonra otomobille bizi kovalamaya başladı. Otomobille bizi 3-4 kilometre kovaladı. Daha sonra keskin bir virajda arkamdan çarpı ve arkadaşımla birlikte yere düştük. Biz motosikletten düştükten sonra onlar kenara oturdu ve bizi izledi. Sonra mahallede yaşayanlar gelip ambulansı aradı" diye konuştu.