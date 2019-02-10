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(Görüntülü) 2 gündür kayıptı, çıplak cesedi dere kenarında bulundu

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEP (Mardin),() MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Şehmus Boz'un (24) cansız bedeni çıplak halde dere kenarında bulundu. Olay, öğle saatlerinde ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Hocaköy...

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEP (Mardin),() MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Şehmus Boz'un (24) cansız bedeni çıplak halde dere kenarında bulundu. Olay, öğle saatlerinde ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Hocaköy yakınlarında meydana geldi. Bölgeye giden köylüler, Zergan deresinin kenarında hareketsiz halde yatan çıplak kişiyi görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, çıplak halde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerinde ve ceset üzerinde araştırma yapan ekipler, cesedin Şehmus Boz'a ait olduğunu tespit etti. Ceset otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Ailesine acı haber verilirken Şehmus Boz'un 2 gündür kayıp olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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