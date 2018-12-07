Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

(Görüntülü) 2 gündür haber alınamayan araştırma görevlisi ölü bulundu

Aziz ÖNAL - Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL,() BİNGÖL'de, 2 gündür haber alınamayan üniversitede araştırma görevlisi olan Mehmet Güzel (36), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Epilepsi hastası Güzel'in, geçirdiği nöbet sırasında dilinin...

Aziz ÖNAL - Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL,() BİNGÖL'de, 2 gündür haber alınamayan üniversitede araştırma görevlisi olan Mehmet Güzel (36), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Epilepsi hastası Güzel'in, geçirdiği nöbet sırasında dilinin soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde araştırma görevlisi Mehmet Güzel'e 2 gündür ulaşamayan mesai arkadaşları, polise haber verdi. İhbarla Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan Güzel'in yalnız yaşadığı evine arkadaşları ve sağlık ekipleriyle gelen polisler, kapıyı kırıp içeri girdi. Sağlık ekipleri, evde hareketsiz bulunan Güzel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, yaptıkları ilk incelemede, epilepsi hastası Güzel?in, sara nöbeti sırasında dilinin soluk borusuna kaçmasıyla nefessiz kalıp yaşamını yitirdiğini belirledi. Güzel?in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayı haber alan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Çapak ile Güzel'in arkadaşları da eve gelip, görevlilerden bilgi aldı. Güzel'in cenazesinin yapılacak otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği öğrenildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort