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(Görüntülü) 2 bin lira borcu yüzünden çatıya çıktı

Bülent TATOĞULLARI ANTALYA,() ANTALYA'da 2 bin lira borcu yüzünden bunalıma giren R.G. (19), 3 katlı bir inşaatın terasından ayağını sarkıtarak, intihara kalkıştı. Polis tarafından ikna edilen G., ambulansla hastaneye götürüldü. Olay,...

Bülent TATOĞULLARI ANTALYA,() ANTALYA'da 2 bin lira borcu yüzünden bunalıma giren R.G. (19), 3 katlı bir inşaatın terasından ayağını sarkıtarak, intihara kalkıştı. Polis tarafından ikna edilen G., ambulansla hastaneye götürüldü. Olay, saat 13.40 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'ndeki 3 katlı bir inşaatın terasında meydana geldi. Çevresine 2 bin lira borcunu ödeyemediği için bunalıma giren R.G., inşaatın çatısına çıktı. Burada sol bacağını aşağı sarkıtan G., polisin yanına yaklaşmamasını, aksi halde kendini aşağıya atacağını söyledi. R.G., yardım sözü alınca intihar etmekten vazgeçti. Polis ekiplerince binadan indirilen Gürn, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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