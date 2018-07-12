CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Konya'nın Beyşehir ilçesinde ablasıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü Mehmet K.'yi (41), kurusıkıdan bozma tabancayla vurarak öldüren M.Ö. (16), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın meydana geldiği petrol istasyonundaki güvenlik kameraları cinayet anını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde aracına yakıt alan Mehmet K.'nin yanına yaklaşan M.Ö., belinden çıkardığı kurusıkıda n bozma tabancayla peş peşe ateş ettiği görülüyor.
(Görüntülü) 16 yaşındaki çocuk, ablasıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiye öldürdü (2)
CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Konya'nın Beyşehir ilçesinde ablasıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü Mehmet K.'yi (41), kurusıkıdan bozma tabancayla vurarak öldüren M.Ö. (16), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın...
12 Temmuz 2018 Perşembe 16:12
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.