(Görüntülü) '155'i arayıp tehdit etti, gelen polislere ateş açınca vurularak yakalandı

ADIYAMAN'da, '155 Polis İmdat' ile '112 Acil Sağlık' hatlarını arayıp görevlilere hakaret edip tehditler savurduktan sonra verdiği adrese gelen polislere tabanca ve pompalı tüfekle rastgele ateş eden psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Fevzi K. (51), ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay, akşam saatlerinde Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Fevzi K., '155 Polis İmdat' ile '112 Acil Sağlık' hatlarını arayarak adresini verdikten sonra görevlilere hakaret edip, tehditler savurdu. Mehmet Fevzi K., bir süre sonra adresine gelen polisleri görünce pompalı tüfek ve tabancayla rastgele ateş açtı. Polislerin uyarısına rağmen ateş etmeyi sürdüren Mehmet Fevzi K., polis tarafından tabancayla ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan Mehmet Fevzi K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayda ateş açılan polisler şans eseri yaralanmazken, güvenlik güçlerine ait isabet alan motosiklet kullanılamaz hale geldi. Ekipler, ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca ve tüfeğe el koydu.