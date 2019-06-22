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(Görüntülü) 150 yıl hapisle aranırken yakalanan hükümlüden gazetecilere tehdit 

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de çeşitli suçlardan 150 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Akif Civli (40), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere,...

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de çeşitli suçlardan 150 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Akif Civli (40), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekmeyin lan beni. Haberiniz olsun yakında çıkarım. Size de bir kıyak yaparım" diyen Civli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'örgüt kurma', 'yönetme', 'gasp ve adam yaralama' gibi suçlardan 150 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Akif Civli'nin Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Jandarma ekipleri, 5 yıldır aranan Akif Civli'yi yakalamak için dün drone destekli operasyon düzenledi. Evin etrafını saran jandarma, Civli'ye teslim ol çağrısı yaptı Ancak Akif Civli, çağrıya elindeki tabancayla ateş ederek karşılık verdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri de karşı ateş açtı. Kaçacak yeri olmadığını fark eden Akif Civli, tabancıya bırakıp, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Evde yapılan aramada ise bir Uzi marka otomatik silah, 1 pompalı av tüfeği, 1 tabanca ve 10 gram eroin ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından Akif Civli, adliyeye sevk edildi. Civli, adliyey getirilişi sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çekmeyin lan beni. Haberiniz olsun yakında çıkarım. Size de bir kıyak yaparım" diyerek tehdit etti. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Akif Civli, tutuklandı.

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