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(Görüntülü) 14 gündür aranan Liseli Emel'in denizde cesedi bulundu

Aleyna KESKİN/SÜRMENE (Trabzon), () - TRABZON’un Sürmene ilçesinde, 14 gündür kayıp olarak aranan lise öğrencisi Emel Aktaş'ın(17) denizde cansız bedeni bulundu.  Sürmene Sağlık Meslek Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Emel Aktaş,...

Aleyna KESKİN/SÜRMENE (Trabzon), () - TRABZON’un Sürmene ilçesinde, 14 gündür kayıp olarak aranan lise öğrencisi Emel Aktaş'ın(17) denizde cansız bedeni bulundu. 

Sürmene Sağlık Meslek Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Emel Aktaş, 11 Nisan günü Sürmene'deki evlerinden çıktı. Kimliğini, cüzdanını ve cep telefonunu evde bırakan Aktaş, akşam eve dönmedi. Aile kızlarına ulaşamayınca polis ve jandarmaya başvurdu. Emel Aktaş'ı bulmak için çalışma başlatıldı. Ancak liseli Aktaş, tüm aramalara rağmen bulunamadı. 

Balıklı Mahallesi sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, öğle saatlerinde denizde bir ceset olduğunu fark etti. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cesedin kayıp olarak aranan Emel Aktaş'a ait olduğu belirlendi. 

Aktaş'ın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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