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(Görüntülü) 13 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları'na yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kadın gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'polis okulu kız...

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları'na yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kadın gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'polis okulu kız öğrenci yapılanması'nda 'mahrem imamlık' yaptığı tespit edilen 15 kadın hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Aksaray merkezli Ankara, Eskişehir, Mersin, İzmir, Malatya, Gaziantep, Niğde, Samsun, Adıyaman, İstanbul, Denizli ve Kayseri'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 8 kadın gözaltına alınırken, 7 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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