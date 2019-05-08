(Görüntülü) 1200 derece sıcaklık karşısında oruç
KARABÜK'te haddehanelerde çalışan işçiler, 1200 derece sıcaklıktaki ocağın karşısında oruçlarını tutuyor. Kentte bulunan 16 haddehanede, hurda demirin yumuşatıldığı ocaklarda görevli işçiler, 800 ile 1200 derece sıcaklıkta ocaktan...
08 Mayıs 2019 Çarşamba 13:27
KARABÜK'te haddehanelerde çalışan işçiler, 1200 derece sıcaklıktaki ocağın karşısında oruçlarını tutuyor. Kentte bulunan 16 haddehanede, hurda demirin yumuşatıldığı ocaklarda görevli işçiler, 800 ile 1200 derece sıcaklıkta ocaktan çıkan sıcak demiri ellerindeki maşa aracılığıyla merdaneye veriyor. İnşaat ve profil demiri olarak çıkan sıcak ürünler kesilmek üzere ızgaraya gidiyor. İşçilerin sıcaktan etkilenmemesi için ise dev pervanelerle çalışma alanları serinletilmeye çalışılıyor. İşçilerden Mustafa Karataş (42), aşırı sıcakta oruç tutmakta zorlandıklarını ifade ederek, "Ne yapalım ekmek parası. Gece vardiyası daha iyi bizim için. Hava sıcak, ocak sıcak, haddehane sıcak. Allah'a şükür ibadetimizi yine de yapıyoruz. Yeter ki haddehanede üretim olsun" dedi.
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