(Görüntülü) 120 milyon TL vurgun yapan suç örgütüne operasyon 35 gözaltı

ANKARA merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, hasta olmayan kişiler adına düzenlenen rapor ile yazılan pahalı ilaçları, kendi bünyelerindeki eczanelerden temin eden ve ücretlerinin SGK tarafından karşılanmasının ardından bunları yurt dışına satarak devleti 120 milyon TL zarara uğrattığı öne sürülen 35 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, piyasa değeri çok yüksek 40 bin kutu ilaç da ele geçirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce bu kapsamda daha önce düzenlenen 4 ayrı operasyonda ise 10'u doktor, 62 kişi gözaltına alınmış, 15 kişi tutuklanmıştı.



Ankara polisi, hasta olmayan kişileri hastaneye götürmeden aracılar araya sokarak doktorlar tarafından raporlar düzenlemesini sağlayan örgütün, bu raporlar sayesinde yazılan pahalı ilaçları kendi eczanelerinden temin ederek, ilaçları gizli depolarda topladığını belirledi. Hastaların bu ilaçları kullandığını göstererek, ilaç ücretlerinin SGK tarafından karşılanmasının hemen ardından harekete geçen örgütün, ilaçları yasal olmayan yollarla İngiltere, Bulgaristan, Libya, Irak, Suriye, Azerbaycan, Ukrayna ve birçok ülkeye gönderdikleri ve burada sattıkları da ekipler tarafından tespit edildi. Ayrıca, örgütün bu yöntemle devleti 120 milyon TL zarara uğrattığı saptandı.



40 BİN KUTU İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ



Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda elde edilen tüm deliller ve alınan yasal izinlerin ardından operasyonun düğmesine bastı. Belirlenen örgüt üyesi 42 kişiye yönelik, Ankara merkezli 5 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi. 45'i Ankara'da, 80 ev ve iş yerine baskın yapan ekipler, 35 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri çok yüksek olan 40 bin kutu ilaç ele geçirildi. Yapılan ilk incelmelerde ele geçirilen ilaçların, kanser ilacı, şeker ilacı, organ naklinde kullanılan ilaçlar, tarihi geçmiş ilaçlar ve sadece hastanede bulunması gereken ilaçlar olduğu tespit edildi. İlaçlardan 3 binin OSTİM Sanayi Sitesi bölgesinde baskın yapılan gizli bir depoda ele geçirildiği bildirildi.



Gözaltına alınan 35 kişinin, emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.



15 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI



Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce 2018 ve bu yılın başında düzenlenen 4 ayrı operasyonda, pahalı kanser ilaçlarının hasta olmayan kişiler üzerine yazdırıp yurt dışına satarak haksız kazanç elde eden, devleti bu yolla zarara uğratan ve ilaçların bir kısmını Habur Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkartarak terör örgütü PKK'ya gönderdiği iddia edilen 10'u doktor, 65 kişi gözaltına alınmış, 15 kişi tutuklanmıştı.