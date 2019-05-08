(Görüntülü) 12 yıl sonra oğlu da kızı gibi aynı balkondan atlayarak intihar etti

ADANA'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Emre S. (26), 12 yıl önce ablasının intihar ettiği evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. İki çocuğunu da intihar sonucu kaybeden acılı anne Birsen S., fenalık getirdi.



Olay, 15 Kasım 2007 tarihinde Seyhan ilçesindeki Kasım Gülek Bulvarı'ndaki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, annesi, kız ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan Emine S. (20), geçirdiği bunalım nedeniyle oturdukları apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Olaydan 12 yıl sonra da bunalımda olduğu öğrenilen Emine S.'nin erkek kardeşi Emre S., ablasının atladığı balkondan atladı. Emre S.'nin evde bulunan annesi Birsen ve kız kardeşi Ebru S., durumu hemen sağlık ekiplerine haber vererek, aşağıya indi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Birsen ve kız kardeş Ebru S., uzun süre gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi. 2 çocuğunu da intihar sonucu kaybeden Birsen S. fenalaşınca sağlık ekipleri müdahale etti.



Emre S.'nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.