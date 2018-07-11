(Görüntülü) 12 Ayrı gasp olayının şüphelileri yakalandı; gasp anı kamerada

Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-BAŞAKŞEHİR, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede 12 ayrı gasp olayına karıştıkları belirtilen 6 şüpheli için operasyon gerçekleştirildi. ATM önlerinde bekleyerek para değişimine gelen görevlileri gasp ettikleri ve toplamda 200 bin liradan fazla nakit para çaldıkları ileri sürülen şüpheliler, polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı.Şüphelilerin, bir marketten soygun yapma anları kameraya yansıdı. Şüphelilerin, ilk olarak 21 Nisan 2018 günü akşam saatlerinde ATM'ye para nakli yapan görevlileri gasp etmek istedikleri ve onların silahlarını aldıkları öğrenildi. Bir başka olayda ise şüphelilerin; Esenyurt'ta yine ATM'ye para taşıyan görevlilerin 181 bin lirasını gasp ettikleri iddia edildi. 4 Temmuz günü Avcılar'da bir ATM önünde bekleyen şüphelilerin, para çekmek için gelen bir vatandaşın aracını silah zoruyla gasp ettiklerinin belirlendiği öğrenildi. Araçla birlikte kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından şüphelilerin eşkallerini belirledi. GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLERİ Şüphelilerin ayrıca; TEKEL bayileri ve marketlere de pompalı tüfek ve silahlarla gelip, markettekileri etkisiz hale getirip soygun yaptıklarının da tespit edildiği öğrenildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde şüphelilerin, araçla gelip ellerinde silahlarla markete girmesi görülüyor. Markettekileri etkisiz hale getiren şüphelilerin, kasadan paraları almaları da görüntülere yansıdı. ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR Belirlenen eşkaller doğrultusunda yapılan operasyonlar da 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve gasp ettikleri ileri sürülen lüks araç da ele geçirildi. Emniyet otoparkına getirilen araç, sahibine teslim edilecek. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler; Murat Ç. (43), Fatih K. (34), Özgür A. (32), Ramazan T. (33), İsmail D. (42) ve Mehmet Ali A. (38) Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin birçoğunun, poliste daha önceden de çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.