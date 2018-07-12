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(Görüntülü) 11 yaşındaki Yiğit, 'çakmak gazından öldü' iddiası

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, çakmak gazı koklayıp, fenalaştığı öne sürülen Yiğit Atılgan (11), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çorlu'da, ortaokulda okuyan Yiğit Atılgan,...

(Görüntülü) 11 yaşındaki Yiğit, 'çakmak gazından öldü' iddiası

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, çakmak gazı koklayıp, fenalaştığı öne sürülen Yiğit Atılgan (11), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çorlu'da, ortaokulda okuyan Yiğit Atılgan, yaz tatili dolayısıyla köftecide çırak olarak çalışmaya başladı. Nusratiye Mahallesi Menekşe Sokak'ta yürüyen Atılgan, iddiaya göre, yerde çakmak gazı buldu. Eline alıp, gazı koklamaya başlayan Atılgan, bir süre sonra fenalaşarak, yere yığıldı. Yoldan geçenlerin, Atılgan'ı yerde hareketsiz yatarken görüp, haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Atılgan, sağlık görevlilerince ambulansa bindirilip, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yiğit Atılgan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp, hastaneye gelen Atılgan'ın ailesi ve yakınları, sinir krizi geçirdi. Yiğit Atılgan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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