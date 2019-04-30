(Görüntülü) 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan terörist yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden arananlar listesinin mavi kategorisinde yer alan ve 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan'ın yakalandığını açıkladı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan ve kırmızı bülten ile arama kaydı bulunan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan, Edirne'de Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalandı. Terörden arananlar listesinin mavi kategorisinde yer alan Ceyhan, 1 milyon 500 bin TL ödülle aranıyordu.

