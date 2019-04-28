Hakan KAYA-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı. Önlemler kapsamında güvenlik çemberi oluşturulması amacıyla Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi. Gezi Parkı çevresi, Taksim Cumhuriyet anıtı önü, İstiklal Caddesi girişine konulan bariyerlerin önümüzdeki günlerde yerleştirilmesi bekleniyor.
(Görüntülü) 1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı'na bariyerler getirildi -1
Hakan KAYA-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı. Önlemler kapsamında güvenlik çemberi oluşturulması amacıyla Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi....
28 Nisan 2019 Pazar 09:53
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