Mehmet SEZGİN / SİVEREK (Şanlıurfa), () ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde husumetli iki aile arasında dün çıkan 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kavga anı, kameralara yansıdı. Dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda karşılaşan ve aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunan Lale ve Kankılıç aileleri, karşılıklı tabancalar kullanarak çatıştı. Hastanede de devam eden ve Şaban Lale'nin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kavga vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde tarafların tartışıp karşılıklı silah kullandığı kavgada, 20 kişilik grubun birbirine saldırması yer alıyor. Silah kullanılması da yer alan görüntüler yere düşen bir yaralının da taş ve sopalarla dövüldüğü görülüyor.
(Görüntülü) 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı aile kavgası kamerada
Mehmet SEZGİN / SİVEREK (Şanlıurfa), () ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde husumetli iki aile arasında dün çıkan 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kavga anı, kameralara yansıdı. Dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda...
09 Haziran 2018 Cumartesi 11:34
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