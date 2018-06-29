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(Görüntü) Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonda 19 gözaltı

TEKİRDAĞ'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 19 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu ve...

TEKİRDAĞ'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 19 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu ve Zafer mahallelerinde 3 aylık teknik takip sonucu uyuşturucu sattıkları belirlenen kişilere yönelik şafak operasyonu düzenledi. Narkotik ekipleri, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyon anları polis kamerasınca görüntülendi.

Çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda bonzai, esrar, uyuşturucu hap ve tüfek ile ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucu 19 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 2 kişinin aranmasının sürdüğü bildirildi.
 

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