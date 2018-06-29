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(Görüntü) Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta ormanlık alanda yangın çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, kontrol alına alındı. Yangın, merkez Onikişubat ilçesinin...

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta ormanlık alanda yangın çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, kontrol alına alındı.

Yangın, merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere yerde 200 orman işçisi müdahale ederken, işçilere havadan 2 yangın söndürme helikopteri ile 1 yangın söndürme uçağı destek verdi. Çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzeffer Ketmen, yangının örtü yangını olduğunu ve ormanın yangından etkilenmediğini söyledi. 2 saatlik bir çalışma sonunda yangının kontrol altına alındığını ve ekiplerin soğutma çalışmalarına başladığını kaydeden Ketmen, "Yangın 9 hektarlık bir alanda başladı ve çıkış sebebi bilinmiyor. Yangına 15 arazöz 7 su tankı, 2 dozer, 1 greyder, 200 orman işçisi, 10 civarında orman mühendisi ve teknik personel, 2 helikopter 1 de uçakla müdahale edildi. Orman işçilerinin özverili ve gayretli çalışmaları sonunda 2 saat gibi bir süre zarfında yangın kontrol altına alındı. Örtü yangını olduğu için orman yangından zarar görmedi" dedi.
 

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