Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şarkıcı Hozan Cane'nin, Karayılan ve teröristlerle fotorafları çıktı
Şarkıcının Karayılan ve teröristlerle çekilmiş...
Üniversite sınavı için son gün uyarısı
Üniversite sınavı için son gün...
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 5.7 yükseldi
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde...
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki ortaklıklarını yeniledi
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki...

(Görüntü) Böceklerin istila ettiği evde ceset bulundu

BURSA'da yalnız yaşayan Reşat Çağlayan (59) evinde ölü bulundu. Yaklaşık 10 günlük olduğu belirtilen cesede, evi ve sokağı böceklerin istila etmesi sonucu ulaşıldı. Cesedin yanında 1 tabanca ve mermiler bulundu. Olayın cinayet mi intihar...

BURSA'da yalnız yaşayan Reşat Çağlayan (59) evinde ölü bulundu. Yaklaşık 10 günlük olduğu belirtilen cesede, evi ve sokağı böceklerin istila etmesi sonucu ulaşıldı. Cesedin yanında 1 tabanca ve mermiler bulundu. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılıyor.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çamlıca Sokak'ta oturan mahallle sakinleri, bir süredir dışarı çıkmayan Reşat Çağlayan'ın evinin çevresini böceklerin istila etmesi ve evden çevreye kötü kokular yayılmasından şüphelenerek durumu polis bildirdi. Çağlayan'ın evine giren polis ekipleri, yaklaşık 10 günlük çürümüş cesetle karşılaştı. Cesedin yanında ise 1 tabanca ve mermiler bulundu.

Belirtilen adrese gelen Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel kıyafet giyip, maske takarak eve girebildi. Ekipler, kötü koku ve böcekler yüzünden zor anlar yaşadı. Silah ve mermilere el konuldu. Çağlayan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Reşat Çağlayan'ın, cinayet suçundan uzun süre cezaevinde yattığı ve 7 yıl önce tahliye olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325