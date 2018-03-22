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Görme engelli öğrenci, 3'üncü kattan düşerek yaralandı

İZMİR’in Bornova ilçesinde okulun 3’üncü katındaki sınıfın penceresinden düşen görme engelli kız öğrenci A.K. (11) yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, bugün saat 15.15 sıralarında...

Görme engelli öğrenci, 3'üncü kattan düşerek yaralandı
İZMİR’in Bornova ilçesinde okulun 3’üncü katındaki sınıfın penceresinden düşen görme engelli kız öğrenci A.K. (11) yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, bugün saat 15.15 sıralarında Mevlana Mahallesi’ndeki Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, teneffüste hava almak isteyen A. K., 3'üncü kattaki sınıfın açık olan penceresinden bakarken, dengesini yitirip bahçeye düşerek yaralandı. Okuldakiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından A.K., ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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