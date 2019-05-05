Görevi başında geçirip yaşamını yitiren uzman çavuş toprağa verildi

GAZİANTEP Hava Radar Komutanlığı'nda görev başında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hava Uzman Çavuş Ahmet Demir (47), memleketi İslahiye de son yolculuğuna uğurlandı.Şehitkamil ilçesindeki Hava Radar Komutanlığı'nda görevli Hava Uzman Çavuş Ahmet Demir dün görev başındayken rahatsızlandı. Hastaneye götürülen Demir burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Ahmet Demir bugün memleketi İslahiye'de düzenlenen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 106'ncı Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Demir'in ailesi ile askerler ve halk katıldı.Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan eşi Emine Demir ile kızı Buse Demir gözyaşı döktü. Demir'in cenazesi ikindi vakti İl Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

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