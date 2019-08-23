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Göreve giderken kaza yapan özel harekat polisi şehit oldu
GÜMÜŞHANE Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şubesi'nde çalışan polis memuru Hamdullah Kırtay (21), görev yerine gittiği otomobille aydınlatma direğine çarptığı kazada şehit oldu. Kaza, saat 08.00 sıralarında, Özcan...
GÜVENLİK 22.08.2019, 09:27
GÜMÜŞHANE Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şubesi'nde çalışan polis memuru Hamdullah Kırtay (21), görev yerine gittiği otomobille aydınlatma direğine çarptığı kazada şehit oldu.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde polis memuru olarak çalışan Hamdullah Kırtay, 08 AAD 693 plakalı otomobiliyle göreve gitmek üzere yola çıktı. Kırtay'ın Gümüşhane Yeni Stadı mevkisinde direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hamdullah Kırtay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Şehit polis memuru Hamdullah Kırtay'ın cenazesi'nin memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde polis memuru olarak çalışan Hamdullah Kırtay, 08 AAD 693 plakalı otomobiliyle göreve gitmek üzere yola çıktı. Kırtay'ın Gümüşhane Yeni Stadı mevkisinde direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hamdullah Kırtay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Şehit polis memuru Hamdullah Kırtay'ın cenazesi'nin memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.
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