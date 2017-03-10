Görevden alınan DBP'li eski Yenişehir Belediye Başkanı Kurbanoğlu tahliye edildi

Felat BOZARSLAN/ DİYARBAKIR, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı görevinden alınan Mehmet Selim Kurbanoğlu, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava tahliye edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Aralık günü tutuklanan ve görevden alınan DBP'li Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Selim Kurbanoğlu'nun 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mehmet Selim Kurbanoğlu ve avukatları katıldı. İfadesinde hakkındaki iddiaları reddeden Kurbanoğlu, "Suçsuzluğumu ıspat etmek zorunda kalıyorum. Dosyada suçlamalarla ilgisi olmayan onlarca sayfa evrak var. Benim yapmış olduğum hiç bir basın açıklaması yoktur. Parti tarafından yapılan açıklamalarda dinleyici olarak duruyorum. Örgüte torba torba para götürdüğüm ile ilgili gizli tanık ifadesi akla ziyandır. Gizli tanığı burada dinlerseniz yalan beyanda bulunduğu ortadadır. Okuma yazması olmayan gizli tanığın ifadeleri yalan ve uydurmadır. Tutuklanmadan önce mülkiye müfettiyi 1 ay boyunca belediyede denetim yaptı. İddiaları doğrular şekilde herhangi bir belirlemede bulunamadı. DTK üyesi, çalışanı ve görevlisi değilim. DTK binası şehrin en işlek yerindedir ve faaliyetleri devam etmektedir. DTK'nın hiçbir resmi faaliyetinde yer almış değilim. Bu dosyanın tamamında mağdur durumdayım. Hem Belediye Başkanlığı görevinden alındım, hem tutuklanarak mağdur edildim. Benden önce gözaltılar olmasına rağmen hiçbir yere gitmedim. Evimde gözaltına alındım. Belediyenin ve makam arabamın tamamında bir suç unsuru bulunamadı. Ben DTK'nin hiç bir toplantısına katılmadım. Belediye çalışanlarını maaşından kesinti yapılmıyor. Eğer bir işçiden bir kuruş kesilmişse bu belli olur. Ne resmi, ne gayrıresmi olarak bir kuruş kesinti yapılmamıştır. Örgüte torba torba para götürdüğüm iddiası çok saçma. Ben Kayapınar Belediye Başkanı ile birlikte hiç Lice'ye gitmedim" dedi.

Mahkeme, daha sonra maaşından örgüt için 300 lira para kesintisi yapıldığını iddia eden Belediye işçisi F.Y.'yi tanık olarak dinledi. İfadesinde taşeron işçi olduğunu ve kayyum tarafından işten atıldığını belirten F.Y., "Maaşımdan 300 lira kesinti yapılıp örgüte aktarıldığı iddiaları yalandır. Ben böyle bir ifade vermedim. Benim okuma yazmam dahi yoktur. Dosyadaki ifade tutanağındaki imza bana ait değil. Çünkü ben imza atmayı bile bilmiyorum" dedi.

Daha sonra söz hakkı verilen savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Ara kararlarını açıklayan Mahkeme, tutuklu sanık Mehmet Selim Kurbanoğlu'nun tahliyesine karar verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Feridun Çelik ile CİMER ve BİMER'e Kurbanoğlu hakkında şikayet maili atan kişilerin tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi