Görev başında rahatsızlanarak şehit olan asker Ankara’ya uğurlandı

AĞRI’nın Diyadin ilçesine bağlı Ulukent Köyü Jandarma Karakolunda görev yaparken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş’ın cenazesi törenle Ankara’ya uğurlandı.Diyadin İlçesi Ulukent Köyü Jandarma Karakolunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş, görev esnasında rahatsızlanarak, Diyadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş şehit oldu. Aslen Kars Kağızman nüfusuna kayıtlı şehit Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş için Ahmed-i Hani Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Şehit Topbaş’ın özgeçmişi okundu. Daha sonra edinilen duanın ardından, tören mangasınca omuzlara alınan şehidin Türk Bayrağı’na sarılı naaşı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçağa konuldu. Şehit askerin cenazesi Ankara’ya gönderildi.Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş için düzenlenen uğurlama törenine, Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, askeri ve mülki erkan katıldı.