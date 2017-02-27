Gördes Anadolu Lisesi'ni yasa boğan ölüm

MANİSA'nın Gördes ilçesinde, yatılı olarak öğrenim gördüğü okulun pansiyonunda yatağında, nefes almakta güçlük çekerken bulunan ve arkadaşlarının ilk müdahaleyi yaptığı 17 yaşındaki Hüseyin Yüce, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kalp krizinden öldüğü sanılan Yüce'nin kesin ölüm nedeni otopside belli olacak.Gördes Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Hüseyin Yüce'nin, dün akşam yemeğine gelmemesi üzerine merak eden arkadaşları, okulun pansiyonuna gitti. Odasında, yatağında hareketsiz halde yatan, el ve yüzünde morluklar bulunan Yüce'nin nefes almakta zorlandığını farkeden arkadaşları, bir terslik olduğunu farkedip, kalp masajı yaparken, bir yandan da durum 112 Acil Servis'e bildirildi. Ambulansla Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüce, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Yüce'nin yaşamını yitirdiği Saruhanlı ilçesindeki ailesine bildirildi. Acı haberi alarak hastaneye gelen Yüce'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yüce'nin ani ölümü okul arkadaşlarını ve öğretmenlerini de yasa boğdu.Savcının hastanedeki incelemesinin ardından kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Yüce'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.FOTOĞRAF