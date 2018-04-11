Gölete düşen otomobilde 3 çocuğuyla birlikte öldü (4)

EŞİ VE 3 ÇOCUĞUNUN ÖLDÜĞÜ YERE GELDİ

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gölete uçan otomobilde eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Rukiye Hoşça, yakınları tarafından, yaşadıkları Kayseri'nin Melikgazi ilçesinden olay yerine geldi. Ayakta durmakta zorlanan ve sinir krizi geçiren Rukiye Hoşça'ya hazır bekletilen ambulansta sakinleştirici iğne yapıldı. 30 metre derinlikten hâlâ çıkarılamayan otomobilin içinde sıkıştığı belirtilen Musa ile çocukları Ebubekir ve Umut Hoşça için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına ise havanın kararması ve şiddetli yağış nedeniyle ara verildi.



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