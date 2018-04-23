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Gölete düşen işitme engelli çocuk öldü

ŞANLIURFA’nın Hilvan ilçesinde, konuşma ve işitme engelli İhsan Avat (11), oyun oynarken dengesini kaybederek düştüğü gölette boğularak yaşamını yitirdi. Olay, Arınık Mahallesi'ne bağlı Kayabaş mezrasında meydana geldi. İddiaya...

Gölete düşen işitme engelli çocuk öldü
ŞANLIURFA’nın Hilvan ilçesinde, konuşma ve işitme engelli İhsan Avat (11), oyun oynarken dengesini kaybederek düştüğü gölette boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, Arınık Mahallesi'ne bağlı Kayabaş mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, kardeşi Çiçek ile oyun oynayan İhsan Avat, bir anda dengesini kaybederek gölete düştü. Kardeşinin durumu anlatmasıyla gölete giren yakınları tarafından sudan çıkarılan İhsan Avat, otomobille Hilvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan kontrolde öldüğü belirlenen küçük İhsan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yakınlarını yasa boğan İhsan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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