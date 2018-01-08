Gölete düşen iki tilki file ağ ile kurtarıldı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, Dipsizgöl Göleti'ne düşen iki tilki, belediye ekipleri tarafından güçlükle sudan çıkarıldı. Ekip, tilkileri yakalamak için file şeklinde ağ kullandı.İnegöl’ün Dipsizgöl Mahallesi'nde yaşayan gençler, göletin içerisine düşen iki tilkiyi gördü. Durum İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne bildirildi. Bir süre sonra mahalleye gelen ekipler, yolun dik ve patika olması nedeniyle araçlarını bırakarak yaklaşık bir kilometre yürüdükten sonra gölet bölgesine geldi.Gölet içerisine inen ekip, tilkilere yaklaşmakta zorlandı. Tilkileri file ağ ile yakalayan ekip, oldukça dik olan gölet içerisinden çıkmak için de uğraş verdi. Birçok deneme sonrası filelerdeki tilkilerle gölet içinden çıkan ekip, hayvanları tedavilerinin ardından doğaya saldı. Yaklaşık bir ay önce de aynı göletten yine bir tilkinin belediye ekibi tarafından kurtarıldığı belirtildi.

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