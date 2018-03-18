Gölete düşen çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Erhan TEKTEN/ İSTANBUL, () Avcılar'da yağmur sularıyla oluşan gölete düşen ve yaralı olarak kurtarılan çocuk hastanede verdiği yaşama mücadelesini kaybetti. 13 yaşındaki çocuğun son görüntüleri bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı.



Avcılar Tahtakale Mahallesi Trafo Mevkii'nde dün 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Yusuf Şengüloğlu yağmur sularıyla dolan göletin yakınında oynarken suya düşmüştü. Mahalle sakinleri tarafından sudan çıkartılan Şengüloğlu ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İlk müdahalesinin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedilen Şengüloğlu, yaşam mücadelesini kaybetti. Şengüloğlu'nun cesedi Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, Adıyaman'da vatani görevini yapan ağabeyi İstanbul'a çağrıldı. Adli Tıptaki işlemlerinin ardından cenaze aileye teslim edilirken, cenaze namazının yarın öğle vakti kılınacağı öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜSÜ KAMAREDA



13 yaşındaki Yusuf'un son görüntüsü yaşadıkları sokağın köşesinde bulunan bir markete gelen pet su şişelerini, bidonları taşımak oldu. Yusuf'un bu yardımı sırasındaki görüntüleri marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

(FOTOĞRAF)