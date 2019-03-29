Göle uçan aracın sürücüsünü, hortum uzatarak kurtardılar

ADANA'da girdiği virajda kontrolden çıkan hafif ticari araç, Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Kendi imkanlarıyla çıktığı aracın üzerinde yardım isteyen sürücü Ramazan B., çevredekilerin uzattığı hortuma tutunarak sudan çıkmayı başardı.Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Amerikan Adası'nda meydana geldi. Ramazan B. yönetimindeki 01 P 4222 plakalı hafif ticari araç, yağışlı havada, girdiği virajı alamayınca Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Suya gömülen aracın tavanına çıkan Ramazan B., çevredekilerden yardım istedi. Bölgedeki bir iş yerinin çalışanı Adil Cengiz ve arkadaşı, kazayı fark edip, yardıma koştu. İki arkadaş, Ramazan B.'ye tutunması için sulama hortumu uzattı. Hortuma tutunan Ramazan B., kıyıya çekildi. Hafif yaralanan Ramazan B.'ye gelen ambulansta ayakta müdahale edildi.İKİ AY ÖNCE AYNI YERDE ÖLÜMLÜ KAZA YAŞANMIŞTIİki ay önce de aynı noktadan göle uçan otomobilde 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı.Bölgede esnafı yol üzerinde viraj olduğunu belirten herhangi bir trafik levhası olmadığı için, aynı yerde sık sık kaza meydana geldiğini söyledi.