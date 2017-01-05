Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit 2 yaralı
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybedersek Serv önümüze getirilecek
"Kimse inanç ve etnik kimlik...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, görevinden istifa etti
Ülkücülere önemli 'anayasa' mesajı
Konya'dan İzmir'e gelen Kırgız ve Uygur 3 aile gözaltında
Riena operasyonu; Kırgız ve Uygur...

Göle sürüklenen teknesini kurtarmak isterken mahsur kaldı

İsa ÇİÇEK/ SAPANCA(Sakarya), () - SAKARYA'da, Sapanca Gölü'ne sürüklenen teknesinin yanına kayıkla giden 54 yaşındaki Seyfi Köse, teknenin kontak anahtarını unuttuğunu anlayınca yardım istedi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)...

Göle sürüklenen teknesini kurtarmak isterken mahsur kaldı

İsa ÇİÇEK/ SAPANCA(Sakarya), () - SAKARYA'da, Sapanca Gölü'ne sürüklenen teknesinin yanına kayıkla giden 54 yaşındaki Seyfi Köse, teknenin kontak anahtarını unuttuğunu anlayınca yardım istedi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından botla alınarak göl kenarındaki evine götürülen Köse, evden anahtarını aldıktan sonra teknesini kıyıya çıkardı.
Sapanca'da Seyfi Köse, gölün kenarındaki bir sitenin önünde bağlı bulunan teknesinin rüzgarın etkisiyle halattan kurtularak açığa sürüklendiğini gördü. Seyfi Köse kayıkla göle açılarak sürüklenen teknesinin yanına ulaştı. Kayığı tekneye bağlayan Seyfi Köse, teknenin kontak anahtarını yanına almadığını, rüzgar nedeniyle de geri dönemeyeceğini anlayınca yardım istedi. AFAD ekibi botla göle açılarak Seyfi Köse'yi tekneye aldı. Botla gölün kenarındaki sitenin bulunduğu yere götürülen Seyfi Köse evden teknenin anahtarını aldı. Yeniden teknenin bulunduğu yere götürülen Seyfi Köse, tekneyi çalıştırarak kıyıya getirdi.

FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55