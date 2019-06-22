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Göle giren 17 yaşındaki genç kayboldu

ADANA'da, kuzenleriyle serinlemek için Seyhan Gölü’ne giren Mert Kurt (17), suya batarak kayboldu. Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Çukurova Üniversitesi Kayıkhanesi’nin arka tarafında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya...

Göle giren 17 yaşındaki genç kayboldu
ADANA'da, kuzenleriyle serinlemek için Seyhan Gölü’ne giren Mert Kurt (17), suya batarak kayboldu.
Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Çukurova Üniversitesi Kayıkhanesi’nin arka tarafında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Mert Kurt ve dört kuzeni vakit geçirmek ve serinlemek için ormanlık alanın aşağısında bulunan göl kıyısına gittiler. Kıyıda bulunan iskeleye çıkan 5 kuzen burada bir süre vakit geçirdikten sonra göle girmeye karar verdi. Mert Kurt ve 2 kuzeni göle girerken, yüzme bilmeyen diğer iki kişi ise dışarıda kaldı. Bir anda çırpınmaya başlayan Mert Kurt, kuzenlerinden yardım istedi. Suda çırpınan Mert'i kurtarmaya çalışan kuzenleri başarılı olamadı ve genç bir süre sonra batarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen su altı polis ekipleri gölde arama çalışması başlattı. Uzun bir süre arama yapan ekipler görüş havanın kararması nedeniyle çalışmalarını yarın sabah saat 08.00’de tekrar başlatmak üzere sonlandırdı.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Mert Kurt’u arama çalışmaları sırasında olay yerine gelen bazı yakınları kuzenlerine bağırarak ve vurarak tepki gösterdi. Kurt’un ailesi ise sinir krizi geçirdi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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