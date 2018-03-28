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Göle düşen aracının başından ayrılmadı

ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'ne düşen cipinin ardından buz gibi göle giren üniversitesi öğrencisi Furkan Ç., aracı kaymasın diye tavanına çıkıp bekledi. Havanın ve suyun soğukluğuna rağmen gölün içindeki...

Göle düşen aracının başından ayrılmadı

ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'ne düşen cipinin ardından buz gibi göle giren üniversitesi öğrencisi Furkan Ç., aracı kaymasın diye tavanına çıkıp bekledi. Havanın ve suyun soğukluğuna rağmen gölün içindeki aracının üzerinde bekleyen Furkan Ç., arkadaşlarının uyarılarına rağmen araç çekilmeden sudan çıkmadı. 

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Furkan Ç.'nin kullandığı 01 BEJ 98 plakalı cip, gölün kıyısında yolun bitimini fark etmemesi üzerine Seyhan Baraj Gölü'ne kaydı. Suyun içinde sürüklenmeye başlayan aracın içindeki Furkan Ç. ve 3 arkadaşı, kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Aracın, kıyıdan 20 metre açılması ve yaklaşık 2 metre derinliğine sürüklenmesi üzerine Furkan Ç., soğuğa aldırmadan göle girdi. Akıntıyla birlikte aracın daha ileri sürüklenmemesi için tavanına çıkan Furkan Ç., arkadaşlarından yardım çağırmalarını istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Polisler ve arkadaşlarının kıyıya gelmesi için seslendiği Furkan Ç., araç çekilmeden sudan çıkmayacağını söyledi. Bir saatten fazla suda bekleyen Furkan Ç., kurtarıcı vincin gelmesinin ardından gölden çıktı.

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