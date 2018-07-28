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Gölden bilinci kapalı çıkarılan genç, kalp masajıyla hayata döndürüldü

ADANA’da ailesiyle gittiği piknikte serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü’nde kaybolan Erdem Gürgür (16), sualtı polisi tarafından bilinci kapalı halde sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle hayata döndürülen genç,...

Gölden bilinci kapalı çıkarılan genç, kalp masajıyla hayata döndürüldü
ADANA’da ailesiyle gittiği piknikte serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü’nde kaybolan Erdem Gürgür (16), sualtı polisi tarafından bilinci kapalı halde sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle hayata döndürülen genç, hastanede yoğun bakıma alındı.
Olay, Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi’ndeki Seyhan Baraj Gölü’nde meydana geldi. Annesi Tütüye, babası Süleyman Gürgür ve yakın akrabalarıyla pikniğe gelen Erdem Gürgür, serinlemek için baraj gölüne girdi. Gürgür, bir süre sonra gözdan kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen CANKUR ekipleri ve su altı polisi, Gürgür’ü bulmak için çalışma başlattı. Bu sırada yakınları sinir krizi geçirirken, anne Tütüye Gürgür ise, “Ne olur oğlumu bulun” diye feryat etti.
Yapılan kısa süreli çalışmayla Gürgür, kıyıya yakın bir bölgede bilinci kapalı bulundu. Sudan çıkarılan, çok miktarda su yuttuğu belirlenen Erdem Gürgür, kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. Ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan Gürgür’ün durumunun kritik olduğu belirtildi.

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