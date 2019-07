Gölde boğulan kuzenler Neslihan ve Buse'nin öğretmeninden duygusal mesaj

BARTIN’ın Kurucaşile ilçesinde, serinlemek için göle giren kuzenler Buse Öztamur (15) ile Neslihan Öztamur’un (14) boğularak yaşamlarını yitirmeleri yakınlarını yasa boğdu. Kuzenlerin öğretmeni Hürmüz Yıldırım, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda, "Ne hayalleriniz vardı gerçekleştiremediğiniz” diye yazdı.Olay, dün akşam saatlerinde Sarıderesi köyündeki Tez Gölü'nde meydana geldi. Amasra Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Buse Öztamur, bu yıl liseye başlayacak olan amcasının kızı Neslihan Öztamur ile birlikte serinlemek için göle girdi. Uzun süre kızlarından haber alamayan aileler aramaya çıktı. Aramalar sonunda Buse Öztamur’un gölde cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Buse Öztamur’un cenazesini gören yakınları, sinir krizi geçirdi. Neslihan Öztamur’un da gölde kaybolduğunu değerlendiren ekipler, Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan yardım istedi. Gelen 2 dalgıcın gölde iple yaptığı bir saatlik aramayla Neslihan Öztamur’un da cansız bedenine ulaşıldı. Bu sırada göl kenarına gelen Neslihan Öztamur’un babası Zeki Öztamur sinir krizi geçirerek, "Ah kızım, ah kızım" diye feryat etti.Buse ve Neslihan Öztamur'un cenazeleri Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kuzenlerin ölümü, yakınlarını yasa boğdu. İki kuzenin daha önce eğitim aldığı Sarıderesi Ortaokulu’nda görevli olan öğretmen Hürmüz Yıldırım, sosyal paylaşım sitesinde öğrencilerinin ölümünden duyduğu üzüntüyü belirtti. Öğretmen Yıldırım, “Allah ailenize sabır versin, mekanınız cennet olsun inşallah. Ne hayalleriniz vardı gerçekleştiremediğiniz” diye yazdı.Sarıderesi Köyü Muhtarı Muharrem Eser ise, "Neslihan Öztamur, köyümüzde bulunan Sarıderesi Ortaokulu'ndan bu sene mezun oldu. Her yıl başarılı olduğunu biliyoruz ve her sene takdir alıyordu. Ayrıca bu sene liselere geçiş sınavından da güzel bir puan aldığını duyduk. Buse ise 2 yıl önce köydeki ortaokuldan mezun oldu. O da kuzeni gibi başarılı ve saygılı bir öğrenciydi. Her ikisi de köyümüzün sevilen kızlarıydı. Çocuklarımızın ölümü hepimizi sarstı. Çok üzüntülüyüz" dedi.Buse Öztamur ve Neslihan Öztamur, bugün Sarıderesi köyünde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

