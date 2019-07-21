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Gölde boğulan kuzenler Neslihan ve Buse'nin öğretmeninden duygusal mesaj (2)

KUZENLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, serinlemek için girdikleri gölde boğulan kuzenler Buse Öztamur (15) ile Neslihan Öztamur'un (14) cenazeleri Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınıp Sarıderesi köyündeki...

Gölde boğulan kuzenler Neslihan ve Buse'nin öğretmeninden duygusal mesaj (2)

KUZENLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, serinlemek için girdikleri gölde boğulan kuzenler Buse Öztamur (15) ile Neslihan Öztamur'un (14) cenazeleri Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınıp Sarıderesi köyündeki evlerinin önüne getirildi. Bu sırada Neslihan ve Buse Öztamur'un babaannesi Durkadun Öztamur torunlarının tabutuna sarılarak, "Busem gitme yavrum, nereye gidiyorsun. Neslihan gitme kızım. Bizi bırakma" diye feryat etti.
Neslihan'ın tabutunun üzerine gelinlik örtülürken, Buse'nin tabutunun üzerine ise eşarp örtüldü. Buse'nin annesi Zahide babası Hüseyin ve Neslihan'ın annesi Döndü ile babası Zeki, yakınları tarafından teselli edildi. Buse ve Neslihan'ın cenazeleri daha sonra mezun oldukları Sarıderesi Ortaokulu bahçesine getirildi. Okul bahçesinde kılınan cenaze namazına Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kurucaşile Kaymakamı Şeyma Polat, Ulus Kaymakamı Zeynep Acar, Bartın Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, kuzenlerin öğretmenleri ve sınıf arkadaşları katıldı. Cenaze namazının ardından Buse ve Neslihan yan yana gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi. 

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