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Gölcük'te karayolunda heyelan

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde D-130 karayolunun kenarında bulunan istinat duvarı çöktü. Kaya parçaları yola dökülürken, ulaşım tek şeritten sağlandı. Bugün gece saatlerinde D-130 karayolu Gölcük Ulaşlı mevkiinde yağmur...

Gölcük'te karayolunda heyelan
KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde D-130 karayolunun kenarında bulunan istinat duvarı çöktü. Kaya parçaları yola dökülürken, ulaşım tek şeritten sağlandı.
Bugün gece saatlerinde D-130 karayolu Gölcük Ulaşlı mevkiinde yağmur yağışı nedeniyle istinat duvarı çöktü. Kopan kaya parçaları yola döküldü. Bu sırada yoldan geçen bazı araçlarda hasar meydana geldi. Heyelan nedeniyle İzmit istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Karayolları ekipleri yolda önlem alırken, kaya parçalarını kaldırmak için çalışma başlatıldı.
90 MAHALLEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bu arada, ana hatlarda meydana gelen arızalar nedeniyle Gebze bölgesi başta olmak üzere Kartepe, Körfez, Kandıra, Dilovası, Başiskele, İzmit ve Karamürsel ilçelerindeki 90 mahallede elektrik kesintileri yaşandı. Ekiplerin elektrik arızalarını gidermeye çalıştığı belirtildi.

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