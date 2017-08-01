Gölcük'te 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde polisin operasyonu ile gümrük kaçağı 15 bin paket sigara ele geçirildi.

Gölcük Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri, Piyalepaşa Mahallesi'nde devriye görevi sırasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı sigaralar bulundu. Araç sürücüsü E.Ö. ve V.İ. gözaltına alınırken, Piyalepaşa Mahallesi'ndeki depoda arama yapıldı. Araçta ve depoda çeşitli markalarda toplam 15 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 şüphelinin daha önce de gümrük kaçağı sigara ile yakalandığı belirlendi.

2 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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