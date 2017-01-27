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Gölbaşı’nda, sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastanelik oldu

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen çift, hastaneye kaldırıldı. Gölbaşı'nın Savran Köyü'nde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Karabağ ile 65 yaşındaki...

Gölbaşı’nda, sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastanelik oldu

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen çift, hastaneye kaldırıldı.
Gölbaşı'nın Savran Köyü'nde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Karabağ ile 65 yaşındaki eşi Elif Karabağ, sobadan sızan gazdan zehirlendi. Zehirlendiğini fark eden Karabağ çifti, evlerinin yakınında oturan çocuklarına haber verdi. Çocukları tarafından otomobille Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülen çifte oksijen takviyesi yapıldı.

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