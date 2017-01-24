Gölbaşı'nda,izinsiz kazı yapan 3 kişiye gözaltı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, define bulmak için izinsiz kazı yapan 3 kişi polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Örenli Köyü'nde izinsiz kazı yapılarak define arandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden polisler, arazide dedektör ve diğer aletlerle kazı yapan Ö.A., H.K. ve M.K.’yi suçüstü yakaladı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanan 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.



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