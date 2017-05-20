Gölbaşı'nda TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresi Çatalağaç Köyü yakınlarında meydana geldi. Ayhan Çelik yönetimindeki 44 NP 990 plakalı TIR ile Fikret Demirel yönetimindeki 27 F 3532 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Fikret Demirel ile yanında bulunan 40 yaşındaki Hatice Demirel ve 19 yaşındaki Tuğçe Pınar Demirel olay yerinde yaşamını yitirdi, TIR şoförü Ayhan Çelik ise yaralandı.

Araçtan çıkarılan TIR şoförü Çelik, olay yerine sevk edilen ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Çelik, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada ölenlerin cesetleri ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılıp Gölbaşı Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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