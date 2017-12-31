Gölbaşı'nda 3.6 büyüklüğünde deprem

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 14.38'de, merkez üssü Gölbaşı'na bağlı Harmanlı olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.