Gölbaşı'nda, 2 şüpheli tutuklandı

ADIYAMAN’ın Gölbaşı İlçesi’nde, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş cezası bulunan M.T ve M.E., tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek’ suçlarından 13 ve 14 yıl hapis cezası bulunan M.T. ve M.E., yapılan takip sonucunda yakalandı. Şüpheliler emniyetteki sorgulamalarının ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.