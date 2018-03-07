Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Gökçebey'deki cinayet davasında tahliye talebine ret

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde İsmail Akman'ın (37) boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili davada, sanık Ömer K.'nin tutuksuz yargılanma talebi reddedildi. Gökçebey'de 31 Aralık 2016'da meydana gelen olayda, İsmail Akman, Çay...

Gökçebey'deki cinayet davasında tahliye talebine ret
ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde İsmail Akman'ın (37) boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili davada, sanık Ömer K.'nin tutuksuz yargılanma talebi reddedildi.
Gökçebey'de 31 Aralık 2016'da meydana gelen olayda, İsmail Akman, Çay Mahallesi'nde marangoz atölyesinin önünde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. İlçedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Akman ile husumetli olduğu iddia edilen Ömer K.'yi gözaltına aldı. Cinayet suçlamasını reddeden Ömer K., olay yerindeki parmak izleri, kamera kayıtları ve toplanan diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda mahkemece tutuklandı. Ömer K. hakkında, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan ömrü boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sanık Ömer K.'nin yargılanmasına devam edildi. Daha önceki duruşmada İsmail Akman'ı kendisinin öldürmediğini söyleyen Ömer K.'nin avukatı, müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve olay yerinde yapılan keşif ile ilgili bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314