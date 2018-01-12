Gökçeada'daki fuhuş operasyonuna 6 tutuklama

Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), ()-ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde jandarmanın düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüphelinden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu kadınları İstanbul’dan Gökçeada ilçe merkezi ve köylerine getirerek fuhuş yaptırdığını belirlediği suç örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Türkmenistan uyruklu bir kadın savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kalırken, sınırdışı edilmek üzere Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Gözaltındaki biri kadın 2 Türkmenistanlı ile Türk olan 6 erkek ise jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1'i kadın 2 Türkmenistanlı ile 4 Türk erkek, çıkarıldıkları mahkemece tutukllandı. Türk olan 2 erkek şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



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