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Gökçeada'da 30 hektarlık otluk alan yanarak kül oldu
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 30 hektar otluk alan yanarak kül oldu. Gökçeada ilçesi Marmaros mevkiinde bugün saat 16.30 sıralarında otluk...
GÜVENLİK 07.10.2019, 18:59
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 30 hektar otluk alan yanarak kül oldu.
Gökçeada ilçesi Marmaros mevkiinde bugün saat 16.30 sıralarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na gelen ihbar üzerine ekipler harakete geçti. Arazözlerin giremeyeceği sarp bölgede olduğu için söndürme helikopteriyle yangına müdahale edildi. Ekiplerin havadan müdahalesiyle yangın 2 saat içinde söndürülerek kontrol altına alındı.
30 hektarlık otluk alanın zarar görüldüğü yangında bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Gökçeada ilçesi Marmaros mevkiinde bugün saat 16.30 sıralarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na gelen ihbar üzerine ekipler harakete geçti. Arazözlerin giremeyeceği sarp bölgede olduğu için söndürme helikopteriyle yangına müdahale edildi. Ekiplerin havadan müdahalesiyle yangın 2 saat içinde söndürülerek kontrol altına alındı.
30 hektarlık otluk alanın zarar görüldüğü yangında bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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