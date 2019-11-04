Göçükte ölen madenci toprağa verildi

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden işçisi Servet Gökay (40) toprağa verildi.



Kilimli'ye bağlı Gelik beldesinde özel firmaya ait kömür ocağında dün öğle saatlerinde meydana gelen göçükte, maden işçisi Servet Gökay'ın başına kaya düştü. Ağır yaralanan Servet Gökay, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı. Arkadaşları tarafından araçla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Servet Gökay, hayatını kaybetti.



Evli ve 2 çocuk babası Servet Gökay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Merkeze bağlı Keller köyüne getirilen Servet Gökay'ın cenazesi, öğle namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

