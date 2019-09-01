Göçük altında kalan muhtar yaşamını yitirdi
Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), ()- MANİSA'nın Soma ilçesinde, muhtarı olduğu Boncuklu Mahallesi'nde çeşmedeki su kaçağına çözüm bulmak için kazılan kuyuda inceleme yaparken göçük altında kalan Muzaffer Yumuk (61), yaşamını yitirdi. Soma'ya...
Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), ()- MANİSA'nın Soma ilçesinde, muhtarı olduğu Boncuklu Mahallesi'nde çeşmedeki su kaçağına çözüm bulmak için kazılan kuyuda inceleme yaparken göçük altında kalan Muzaffer Yumuk (61), yaşamını yitirdi.
Soma'ya 18 kilometre mesafedeki 50 nüfuslu Boncuklu Mahallesi Muhtarı Muzaffer Yumuk, dün saat 15.00 sıralarında, mahalledeki çeşmede yaşanan su kaçağına çözüm bulmak için kazılan su kuyusuna inerek, inceleme yapmak istedi. Bu sırada göçük meydana gelince evli, 2 çocuk babası Yumuk, toprak altında kaldı. Mahalleli durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirirken, bir yandan da kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle Yumuk, göçükten çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhtar Yumuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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