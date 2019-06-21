Göçmen olarak gelip, organizatör oldular

Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, 45 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı. Organizatörler S.H.S. ve M.H.'nin ise Suriye'den göçmen olarak geldiği ve insan kaçakçılığı yapmaya başladığı belirlenirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Ayvalık Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, ilçenin Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkiinde şüphe üzerine panelvan aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 33'ü Kongo ve 12'si Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 45 kaçak göçmen yakalandı. Araçta yapılan aramada ayrıca 1 şişme bot, 1 tekne motoru, akü, 2 pompo ve 50 litre motorin ve 45 can yeleği ele geçirildi.

Kaçak göçmenlerin yapılan sorgulamasında ise organizatörlerin Suriye uyruklu S.H.S. ve M.H. oldukları belirlendi. S.H.S. ve M.H.'nin göçmen olarak Suriye'den geldikleri ve insan kaçakçılığı yapmaya başladıkları tespit edildi. 45 kaçak göçmen ile organizatörler S.H.S. ve M.H.'nin Ayvalık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.



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